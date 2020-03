Wall Street begint week met winstbeurt

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag de weg naar boven weer ingeslagen. Na een verliesdag op vrijdag werd de opgaande lijn van de drie dagen daarvoor weer opgepakt. Beleggers op Wall Street zijn weer wat positiever gestemd nu een steunpakket van de Amerikaanse overheid door het Congres is gekomen. President Donald Trump maakte zondag wel bekend dat de regels voor het behouden van “sociale afstand” tot elkaar tot 30 april van kracht blijven in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex sloot 3,2 procent hoger op 22.327,48 punten. De brede S&P 500 steeg 3,4 procent tot 2626,65 punten en technologiegraadmeter Nasdaq klom 3,6 procent tot 7774,15 punten.

Trump verwacht de piek in het aantal dagelijkse doden in de VS door het coronavirus over twee weken. Hij denkt dat het land rond 1 juni “op weg is naar herstel”. Eerder hoopte hij dat tegen Pasen het ergste voorbij zou zijn. Trump zette vrijdag nog zijn handtekening onder de wet waarin het steunpakket van 2200 miljard dollar om de Amerikaanse economie te ondersteunen in de crisis is geregeld.

Klein en draagbaar

Medisch bedrijf Abbott Laboratories maakte een koerssprong van 6,4 procent. Abbott kwam met een test voor het coronavirus die binnen 5 minuten kan bepalen of iemand is besmet. De test is klein en draagbaar. Het bedrijf wil per 1 april dagelijks 50.000 stuks gaan leveren.

Branchegenoot Johnson & Johnson (J&J) kondigde aan in september met testen bij proefpersonen te beginnen met een experimenteel vaccin tegen het coronavirus. Dat zou dan begin 2021 beschikbaar moeten zijn voor zorgverleners, aldus de farmaceut. Het aandeel J&J won 8 procent.

Werknemers

Zakenbank Jefferies (min 2,4 procent) kwam met het nieuws dat financieel directeur Peg Broadbent op 56-jarige leeftijd is overleden aan gevolgen van het coronavirus.

Warenhuisconcern Macy’s (min 2,9 procent) stuurt het merendeel van zijn 130.000 werknemers tijdelijk naar huis. Het bedrijf verloor veel omzet nu alleen de webwinkel nog open is en snijdt daarom in de kosten.

De euro was 1,1043 dollar waard, tegen 1,1029 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 6,2 procent goedkoper op 20,17 dollar. Brentolie kostte 9,3 procent minder op 22,61 dollar per vat.