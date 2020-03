Israëlische premier Netanyahu niet besmet met coronavirus

De premier zat maandag in zijn residentie in Jeruzalem in quarantaine. Hij deed dat vrijwillig omdat hij daarmee een voorbeeld wilde geven, zo zei hij.

Hij is niet de enige regeringsleider in isolatie. Zo zitten ook de Britse premier Boris Johnson, die wel positief is, en de Duitse bondskanselier Angela Merkel in afzondering. Merkel werd maandag voor de derde keer negatief getest. Ze was eerder behandeld door een besmette arts.