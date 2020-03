Weer meer sterfgevallen door corona in Frankrijk

In Frankrijk zijn de afgelopen dag 418 patiënten aan het coronavirus overleden. Dat is aanzienlijk meer dan zondag toen de autoriteiten 292 doden registreerden, tegen 318 zaterdag.

Het totaal aantal doden in Frankrijk staat nu op 3024. Daarmee is Frankrijk het vierde land met meer dan 3000 doden als gevolg van het virus.

Het totaal aantal bevestigde besmettingen bedroeg 44.550 tegen 40.174 een dag eerder.

In het land zijn nu 20.946 mensen in een ziekenhuis opgenomen met Covid-19, van wie 5056 op de intensive care liggen, zei de regering in haar dagelijkse update.

Het Franse dodental omvat alleen degenen die in een ziekenhuis zijn overleden en niet die thuis of in een bejaardentehuis stierven.