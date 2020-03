Het aantal mensen dat is overleden na een positieve test op het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is met 180 gestegen tot 1408. Dat is een kleinere stijging dan de reeks van aantallen tot nu toe, zei het ministerie van Volksgezondheid maandag.

Een dag eerder was er sprake van een toename met 209 doden.

Er zijn in totaal 22.141 positief geteste besmettingsgevallen in het Verenigd Koninkrijk, aldus het ministerie.