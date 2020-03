Burgemeester New York smeekt om hulp bij coronacrisis

De burgemeester van het zwaar getroffen New York smeekt om hulp bij de strijd tegen het coronavirus. Bill de Blasio doet een dringend beroep op de regering in Washington om meer medische hulpmiddelen te sturen. Hij vreest een verdere stijging van het aantal doden als de hulp deze week uitblijft.

Zonder hulp “bestaat het gevaar dat we levens verliezen die gered hadden kunnen worden”, aldus de burgemeester tegen de nieuwszender CNN. Hij noemt komende zondag cruciaal: “Zondag is D-Day, we hebben zondag hulp nodig.”

Hij dankte president Donald Trump, de regering en de strijdkrachten voor het sturen van een hospitaalschip, dat enige verlichting moet bieden voor de overbelaste ziekenhuizen. Maar volgens hem zijn de komende maand drie keer zoveel ziekenhuisbedden nodig als er nu in de stad zijn.

Eerder maandag reageerde De Blasio nog woedend op de beschuldiging van Trump dat ziekenhuispersoneel in New York medische benodigdheden zou stelen. Dat is beledigend en een klap in het gezicht voor de mensen “die nu alles geven”, zei de burgemeester tegen een lokale omroep.

De ziekenhuizen van de miljoenenmetropool worden overspoeld met coronapatiënten. De staat New York, met daarin de gelijknamige stad, registreerde bijna de helft van de ruim 140.000 besmettingen in de Verenigde Staten, en ruim een derde van de bijna 2500 doden, aldus het persbureau Reuters.