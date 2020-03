NAVO verwelkomt nieuw lid Noord-Macedonië

Op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel is Noord-Macedonië ceremonieel binnengehaald als nieuw lid. De vlag van de republiek werd gehesen naast die van de andere lidstaten terwijl het volkslied van het Balkanland klonk. Noord-Macedonië is nu het dertigste lid “van de NAVO-familie”, zei NAVO-topman Jens Stoltenberg in zijn welkomstwoord. De ceremonie vond vanwege het coronavirus zonder publiek plaats.