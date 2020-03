‘Baan in dierenzorg moet snel ook vitaal beroep worden’

Dierenartsen, dierverzorgers en medewerkers van de dierenambulance moeten alsnog worden toegevoegd aan de lijst van vitale beroepen. Doordat hun werk nu niet als cruciaal wordt omschreven, is er voor hen geen kinderopvang beschikbaar en komt de zorg voor dieren in de knel.

Organisaties als de Dierenbescherming, Stichting AAP en de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) roepen de overheid op snel iets aan de situatie te doen.

“Met het RIVM en de betrokken ministeries hebben we eerder al overleg gevoerd”, zegt een woordvoerder. “In alle ons omringende landen zijn dierverzorgers en dierenartsen wel erkend als cruciale beroepen. Zelfs in de noodverordening van New York worden deze beroepen ‘van essentieel belang’ genoemd.”