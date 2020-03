Al 21.000 Nederlanders hebben zich gemeld voor terugkeer

Maandag vertrekken of vertrokken in totaal drie toestellen uit Alicante, Kaapverdië en Peru. Sommige toestellen zijn al onderweg. Het is niet bekend wanneer deze toestellen in Nederland aankomen, aldus de zegsman. Hij zei dat Nederland ook andere EU-burgers meeneemt als er plaats is in de toestellen.

Vorige week zijn al drie repatriërinsgvluchten aangekomen vanuit Spanje. Dit weekend arriveerden twee toestellen uit het Portugese Faro en uit Gambia.