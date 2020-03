Kinderherdenking Madurodam alsnog afgelast

De Nationale Kinderherdenking bij Madurodam in Den Haag op 4 mei gaat niet door. Eerder besloten de organisatoren dat er geen publiek bij de herdenking zou zijn, maar dat er wel een rechtstreeks tv-programma voor RTL5 zou worden gemaakt. Dat programma is nu alsnog van de baan.

Het tv-programma had de titel Het is stil in Madurodam. Het zou voorafgaand aan de twee minuten stilte worden uitgezonden. Vanwege het coronavirus zijn bijeenkomsten en evenementen de komende tijd niet toegestaan. Dat maakt het volgens Madurodam “productioneel niet haalbaar om het live tv-programma doorgang te laten vinden”. De organisatoren werken nu aan een ander eerbetoon door kinderen. “De uiteindelijke uitvoering hiervan is mede afhankelijk van een mogelijke aanscherping van overheidsrichtlijnen de komende periode.”

De Kinderherdenking zou dit jaar voor de vijfde keer worden gehouden. De organisatoren hadden regisseur David Grifhorst in de arm genomen. Die heeft een verhaal gemaakt waarin kinderen, ouders en grootouders vertellen over oorlog, vrede en vrijheid. Daarbij maakte hij gebruik van augmented reality, een technologie waarbij virtuele beelden worden toegevoegd aan de echte omgeving.

Madurodam is vernoemd naar de Curaçaos-Haagse verzetsheld George Maduro (1916-1945). Hij speelde een belangrijke rol bij het verzet in Den Haag na de Duitse invasie in mei 1940. De Joodse Maduro werd meerdere keren opgepakt, maar wist ook een paar keer te ontsnappen. Vlak voor de bevrijding stierf hij in concentratiekamp Dachau. Een jaar later kreeg hij postuum de Militaire Willems-Orde, de hoogste onderscheiding in Nederland.