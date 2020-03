Minister: groei Schiphol kan zonder meer risico op ongelukken

Het kabinet wil vanaf volgend jaar onder strenge voorwaarden groei toestaan op Schiphol. De luchtvaartsector moet die groei wel verdienen, door eerst te zorgen voor minder geluidshinder en milieuvervuiling. Daarbij geldt 540.000 starts en landingen als het maximum dat met de huidige infrastructuur veilig kan worden afgehandeld.

De Tweede Kamer had Van Nieuwenhuizen gevraagd dat plafond nog eens kritisch tegen het licht te houden. Het NLR heeft daarop een nieuwe analyse gemaakt en komt tot dezelfde conclusie. De onderzoekers wijzen onder meer op maatregelen die Schiphol al heeft genomen of aangekondigd om de veiligheid te verbeteren.

Complexiteit

De minister heeft daarnaast laten onderzoeken of Schiphol voldoende vervolg heeft gegeven aan de aanbevelingen uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uit 2017. Die concludeerde dat Schiphol pas veilig verder kan groeien na forse maatregelen om de complexiteit te verminderen.

Twee onderzoeksbureau hebben bekeken wat Schiphol sindsdien heeft gedaan om de zorgen van de OVV weg te nemen. "In het algemeen laat de evaluatie zien dat het leeuwendeel van de aanbevelingen is opgevolgd of naar verwachting in de komende tijd opgevolgd gaat worden", aldus Van Nieuwenhuizen.