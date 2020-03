Taxichauffeurs krijgen geen toestemming voor protest op Malieveld

Taxichauffeurs mogen dinsdag niet demonstreren op het Malieveld in Den Haag. De gemeente geeft geen toestemming voor het protest, dat op sociale media was aangekondigd. “Het is onverantwoord om met grote groepen bij elkaar te komen in een tijd waarin iedere Nederlander wordt opgeroepen thuis te blijven. Het is een bedreiging voor de volksgezondheid en daarom zal ik het niet toestaan”, laat waarnemend burgemeester Johan Remkes weten in een verklaring.

