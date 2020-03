‘Binnen een week moeten er 2400 ic-bedden beschikbaar zijn’

Het is de bedoeling dat binnen een week 2400 bedden op de intensive care beschikbaar zijn. Dat zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, tegen de NOS. Volgens Gommers is “iedereen daar keihard mee bezig”.

Nu is er op de ic’s in het land plek voor ongeveer 1100 coronapatiënten en circa 500 mensen met andere aandoeningen. Het is volgens Gommers wel zaak dat er ook voldoende personeel beschikbaar is.

Gommers vindt het nog moeilijk om te zeggen of de toename voldoende is en hij verwacht niet dat deze week al de zogeheten fase 3 wordt bereikt: daarin worden geen nieuwe patiënten opgenomen die weinig kans hebben om te overleven en een korte levensverwachting hebben. Eerst wordt toegewerkt naar die 2400 bedden.