Huisarts gedetineerden besmet met coronavirus

Een huisarts die ook in het detentiecentrum Schiphol werkt, blijkt besmet met het coronavirus. De gedetineerden en bewaarders die met deze dokter in aanraking zijn geweest worden nu “nauwgezet” in de gaten gehouden, bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na berichtgeving van De Telegraaf.

De arts was een week geleden nog in de gevangenis om daar patiënten te bezoeken. Toen was de dokter nog niet zichtbaar ziek en was dus het besmettingsgevaar vermoedelijk ook veel kleiner.

Als gevangenen of bewaarders die contact hebben gehad met de arts ook bijvoorbeeld gaan hoesten of koorts krijgen, worden ze afgezonderd, laat de DJI weten. De dienst vindt andere voorzorgsmaatregelen voorlopig niet nodig.

Scheveningen

Tot dusver is bij één gedetineerde uit Rotterdam vastgesteld dat hij het virus onder de leden heeft. Die is daarop opgenomen in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen.

Gedetineerden en bewaarders houden hun hart vast nu het virus rondwaart, omdat een uitbraak in de gevangenis moeilijk te bestrijden is.