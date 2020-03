Aantal doden door coronavirus stijgt met 93 naar 864

Het RIVM krijgt de sterftecijfers van de GGD’en in het land. Het werkelijke aantal overledenen ligt hoger. In de eerste plaats worden sterfgevallen soms pas na enkele dagen doorgegeven. Daar komt bij dat lang niet iedere besmetting wordt vastgesteld door een test. Als iemand die niet is getest door het virus komt te overlijden, komt dat niet terug in de statistieken.

