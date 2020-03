Verdachte moord advocaat Wiersum heeft nieuwe advocaat

Giërmo B., de man die wordt verdacht van de moord op advocaat Derk Wiersum, heeft een nieuwe advocaat. Tjalling van der Goot heeft de verdediging neergelegd, bevestigde hij na bericht in de Leeuwarder Courant. Waarom dat is, mag hij niet vertellen in verband met zijn beroepsgeheim. Advocaat Jacques Taekema heeft de verdediging overgenomen.

B. wordt met twee anderen verdacht van de moord op Wiersum. Woensdag is er een nieuwe inleidende zitting gepland.

De 44-jarige advocaat werd op 18 september bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in het grote liquidatieproces Marengo.