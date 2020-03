'Veel extra krantenabonnementen vanwege coronacrisis'

De website werft nieuwe abonnees voor vrijwel alle landelijke en regionale kranten. "Het aantal verkochte abonnementen is verdrievoudigd in vergelijking met zowel de laatste twee weken van vorige maand als dezelfde periode vorig jaar," vertelt oprichter Paul Jansen. "De sterkste stijging zagen we in de dagen na de persconferentie op 23 maart. Dat is het moment dat er aanvullende maatregelen werden afgekondigd." De toename geldt voor zowel landelijke als regionale dagbladen.

Volgens Jansen is er veel behoefte aan informatie. Daarnaast constateert hij dat mensen nu veel thuis zijn. "En voor de krant hoef je de deur niet uit. Die valt in Nederland ’s ochtends gewoon op de mat."

De website doneert per verkocht abonnement 5 euro aan het goede doel. Op dit moment is dat alleen het Rode Kruis, maar mogelijk komen er nog meer initiatieven bij.