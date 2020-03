RTL: onderzoek toont geen strafbare feiten aan in De Villa

In het het tv-programma De Villa zijn volgens RTL geen strafbare feiten gepleegd. Dat concludeert een commissie van experts op basis van het (ruwe) beeldmateriaal, beschikbare documenten en gesprekken met betrokkenen, meldt het mediabedrijf. Over het programma ontstond vorig jaar ophef, vanwege mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag.

RTL besloot direct te stoppen met De Villa en kondigde een onderzoek aan. Dit is uitgevoerd door Hoffman Bedrijfsrecherche onder leiding van strafrechtadvocaat Richard Korver. De experts stellen vast dat in het montage- en uitzendproces van de show “ongelukkige inschattingen” zijn gemaakt. Daardoor kon in de media en bij kijkers de perceptie ontstaan dat er strafbare feiten zouden zijn gepleegd. Volgens de onderzoekers zijn geen onregelmatigheden geconstateerd in het productieproces op locatie. Hier was sprake van een veilige omgeving met duidelijke grenzen en passende ondersteuning, zegt de commissie.

Vanwege de privacy van de individuele deelnemers zijn alleen de conclusies op hoofdlijnen bekendgemaakt.

Ophef

De ophef ontstond eind vorig jaar over twee fragmenten, waarin onder meer te zien was hoe een van de deelneemsters een opdringerige medekandidaat van zich af moet slaan in bed. Ze wijst hem meerdere keren af, maar hij blijft haar lastigvallen. In De Villa nemen acht vrijgezellen een week lang hun intrek in een luxueus onderkomen onder de Spaanse zon.

Vanwege de ophef stopte RTL tijdelijk met alle reality-tv.