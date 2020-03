‘Steeds stiller in de winkelstraat’

Het is steeds stiller in de Nederlandse winkelstraten door alle overheidsmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Volgens onderzoeksbureau RMC was het er afgelopen week gemiddeld 79 procent rustiger dan vorig jaar rond deze tijd en ook rustiger dan in de voorgaande week.

De onderzoekers baseren zich op tellingen van shoppers via speciale sensoren. Daaruit komt ook naar voren dat de bezoekersafname in de winkelstraten in grote steden het grootst is. Zo lieten de Nieuwendijk en Kalverstraat in Amsterdam vorige week woensdag een daling van de drukte zien van wel 90 procent, waarschijnlijk mede door het wegblijven van toeristen.

De Nederlandse stranden trekken de laatste tijd eveneens beduidend minder mensen. Ondanks het mooie weer was het afgelopen weekend ongeveer 38 procent rustiger dan het weekend ervoor en 62 procent minder druk dan een jaar terug. Ook bij de stranden spelen overheidsmaatregelen een rol. Op veel plaatsen was parkeren onmogelijk gemaakt, waardoor het strand vaak alleen met de fiets of het openbaar vervoer te bereiken was.