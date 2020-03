Colombiaanse guerrillabeweging roept ‘coronabestand’ uit

Guterres riep op overal op de wereld de wapens neer te leggen om bij te dragen aan de bestrijding van het nieuwe coronavirus. “Stop de oorlog en vecht tegen de ziekte”, zei hij afgelopen week.

De ELN is een kleine strijdgroep. De veel grotere FARC (Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia) heeft in 2016 een vredesakkoord met de regering gesloten en heeft de wapens neergelegd.

De ELN is het niet met de regering eens geworden over het stoppen van de guerrillaoorlog. De beweging is al meer dan een halve eeuw oud. In Nederland was de ELN in 2017 nog in het nieuws door de Nederlandse programmamaker Derk Bolt en cameraman Eugenio Follender te ontvoeren en bijna een week vast te houden.