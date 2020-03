Vakantieparken bieden tijdelijk ‘thuiswerkplekken’ aan

Nederlanders die in alle rust willen ‘thuiswerken’, kunnen dat vanaf nu ook doen in leegstaande vakantiehuisjes. Ze kunnen online een ‘privékantoortje’ reserveren, als ze bijvoorbeeld de drukte van thuiszittende kinderen even willen ontlopen.

Op de site privekantoortje.nl, opgericht door Marijn Ruijl en Jan Lowin IJzerman, kunnen geïnteresseerden kijken waar in de buurt een plek beschikbaar is en een reservering plaatsen. Als die is goedgekeurd, kan de thuiswerkende tegen een vergoeding van 25 euro per dagdeel het vakantiehuisje in.

De initiatiefnemers hopen dat het platform “slechts tijdelijk online is en dat deelnemende parken gauw weer kunnen doen waarvoor ze bedoeld zijn: recreanten het naar hun zin maken”.