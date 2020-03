Bedden in plaats van artiesten in Ahoy

“We bouwen vier hallen vol en als het nodig is ook de arena. We richten ook een hal in voor mensen zonder corona, zodat we dat gescheiden hebben”, zegt Arjen Littooij, directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond tegen RTV Rijnmond. “Ook mensen die uit het ziekenhuis komen, maar thuis nog hulp nodig hebben, kunnen we hier opvangen. We richten dit in, omdat we zien dat het nodig is. Zo zijn we maximaal voorbereid.”

