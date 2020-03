Speciale ‘corona-lijn’ voor ouderen met migratieachtergrond

Ouderen met een migratieachtergrond kunnen vanaf maandag bellen met een speciale hulplijn van seniorenorganisatie KBO-PCOB. De telefoonlijn is bedoeld voor vragen over het coronavirus, maar staat volgens de initiatiefnemers ook open voor ‘gewoon’ een praatje. De ouderen worden te woord gestaan door vrijwilligers die zelf een Caribische, Chinese, Italiaanse, Marokkaanse, Molukse, Spaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond hebben.

Een algemene ‘corona-lijn’ voor senioren werd al op 16 maart gelanceerd door de ouderenorganisatie. “Het is mooi dat we mensen zo kunnen helpen of doorverwijzen”, zegt Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB. “En in deze tijd van het coronavirus, waarin senioren een risicogroep vormen, is het van belang dat alle senioren in Nederland de informatie krijgen die ze nodig hebben of hun vragen kunnen stellen. Dus ook senioren met een migratieachtergrond”.

De hulplijn (030-3400600) is een initiatief van KBO-PCOB en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).