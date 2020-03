Cruiseschip Zaandam zoekt bestemming

Zaterdag zijn honderden passagiers zonder aantoonbare klachten verhuisd naar de Rotterdam, beide schepen zijn van HAL. “Het belangrijkste is isolatie, of je nu beperkt bent tot Zaandam of Rotterdam. De beste manier om je gezondheid te beschermen is isolatie terwijl we werken aan het vinden van een bestemming waar u van boord kunt gaan en naar huis kunt terugkeren”, aldus Ashford in een video die door HAL op sociale netwerken is gepubliceerd.

De Zaandam vaart waarschijnlijk richting de haven van Fort Lauderdale, in Florida, in de VS. Volgens de Panamese autoriteiten keert de Rotterdam terug naar San Diego, waar het schip vandaan kwam. Burgemeester Dean Trantalis van Fort Lauderdale zei zondag dat het aanmeren van de Zaandam bij zijn stad nog geen uitgemaakte zaak is. “De Amerikaanse kustwacht en het ministerie van Binnenlandse Veiligheid moeten eerst een plan opstellen om onze gemeenschap te beschermen”, zei hij op Facebook en Twitter.

Over de identiteit van de overledenen is niets bekendgemaakt. Er zijn twintig Nederlanders aan boord.