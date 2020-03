Trump wil niet betalen voor beveiliging Harry en Meghan

De Amerikaanse president Donald Trump is niet van plan financieel op te draaien voor de beveiliging van de Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan. Die zijn volgens Amerikaanse media verhuisd van Canada naar Los Angeles in de Amerikaanse staat Californië.

Trump liet dat zondagavond weten via Twitter. Hij refereerde aan berichten dat het stel, dat een stap terug heeft gedaan in de Britse koninklijke familie, permanent in Canada zou gaan wonen maar dat land nu heeft verruild voor de VS. “Echter, de VS zullen niet betalen voor hun beveiliging. Zij moeten dat betalen!” aldus de president.

Hij begon zijn tweet overigens met de verklaring dat hij een “goede vriend en bewonderaar” is van de Britse koningin en het Verenigd Koninkrijk.

Nadat het stel het stapje terug had gedaan, kondigde Canada in februari overigens ook aan te stoppen met het betalen van hun beveiliging.