Syrië meldt eerste dode door coronavirus

Het Syrische ministerie van Gezondheid heeft zondag gemeld dat het coronavirus in het land een eerste leven heeft geëist. Het gaat om een vrouw die in een ziekenhuis is overleden. Ze was daar vanwege gezondheidsproblemen met spoed opgenomen.

Volgens de Syrische autoriteiten is slechts een handjevol mensen in het land besmet met het coronavirus. De eerste besmetting werd een week geleden gemeld.

Medewerkers van de Verenigde Naties (VN) en humanitaire hulpverleners vrezen dat een virusuitbraak in het land, dat al vele jaren het strijdtoneel is van een bloedige burgeroorlog, catastrofale gevolgen kan hebben. De oorlog heeft ervoor gezorgd dat de gezondheidszorg in het land slecht is. Ook zijn veel huizen verwoest en is de infrastructuur beschadigd.