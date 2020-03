Zelfmoord minister Duitse deelstaat, mogelijk om coronacrisis

Thomas Schäfer, minister van Financiën van de Duitse deelstaat Hessen, is onverwacht overleden. Volgens Duitse justitie zijn er sterke aanwijzingen dat de politicus van de christendemocratische CDU zelfmoord pleegde. Hessens premier Volker Bouffier (CDU) zei zondag dat Schäfer zich grote zorgen maakte over de coronacrisis en dat hij mogelijk daarom uit het leven is gestapt.