Ierland komt met ‘corona-app’ voor burgers

De Ierse overheid brengt een app voor mobiele telefoons uit die gebruikers waarschuwt als iemand met wie ze contact hebben gehad het nieuwe coronavirus oploopt. Gezondheidsdienst HSE verwacht dat het programma binnen 10 dagen beschikbaar is.

De app moet gaan bijhouden bij wie mensen in de buurt zijn geweest. Zo kunnen gebruikers een seintje krijgen als iemand in hun omgeving positief test op het virus. Ierse media berichten dat telefoons met het programma met elkaar gaan communiceren.

Gebruikers kunnen via de app ook gegevens over hun gezondheid gaan delen met de autoriteiten, zegt het hoofd communicatie van HSE. Het gebruik van het programma wordt niet verplicht gesteld.

Testen

De Ierse autoriteiten hebben tot dusver bij 2415 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus. 36 patiënten zijn overleden. Premier Leo Varadkar heeft mensen gevraagd tot 12 april thuis te blijven om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Ierland wil de uitbraak bestrijden door op grote schaal te gaan testen of mensen zijn besmet. Er worden nu ongeveer 5000 coronatesten per dag verwerkt. Dat moet de komende weken worden opgeschaald naar 15.000 testen per dag.

HSE zegt dat al 1400 mensen zijn opgeleid om uit te zoeken met wie coronapatiënten contact hebben gehad. De dienst hoopt op termijn 4000 van die speurders te kunnen inzetten. Zij moeten met patiënten gaan praten om uit te zoeken wie mogelijk nog meer zijn besmet.