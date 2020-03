Frankrijk evacueert tientallen patiënten uit volle ziekenhuizen

Verder is een Duits legervlieg kort na de middag op het vliegveld van Straatsburg geland om twee patiënten over te brengen naar een ziekenhuis in het Duitse Ulm. Volgens het Franse persbureau is het voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis dat een Duits vliegtuig de evacuatie van Franse patiënten uitvoerde.

De Franse staatssecretaris voor Europese Zaken Amélie de Montchalin zei dat er in ziekenhuizen in Duitsland, Zwitserland en Frankrijk ongeveer tachtig Franse coronapatiënten liggen.

Volgens de Franse gezondheidsautoriteiten heeft het coronavirus in het land tot dusver 2314 levens geëist en zijn 37.575 mensen besmet.