‘Bij aanpak coronacrisis moeten we verder gaan dan in 2008’

Centrale banken en andere partijen in de financiële sector moeten in hun aanpak van de coronacrisis verder gaan dan de maatregelen die zijn genomen tijdens de financiële crisis van 2008. Daarvoor pleit topman Agustín Carstens van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS).

In een opiniestuk in zakenkrant Financial Times stelt hij dat het belangrijk is dat centrale banken geld in hun economieën pompen, zodat gewone banken kredieten kunnen blijven verstrekken om bedrijven en particulieren overeind te houden. Gewone banken zouden hiervoor ook hun buffers moeten aanwenden. En bij partijen in de sector moet erop worden aangedrongen dat ze de uitkering van dividend aan aandeelhouders voorlopig opschorten.

Dit zijn stappen die al genomen zijn door bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank (ECB). Volgens Carstens is het belangrijk dat centrale banken wereldwijd hiermee aan de slag gaan. Hij pleit verder voor door overheden gegarandeerde bankleningen voor kleinere en middelgrote bedrijven. Dat voorstel lijkt sterk op de Nederlandse BMKB-regeling.

De BIS wordt ook wel de bank der centrale banken genoemd. De instelling werd opgericht in 1930 om Duitse herstelbetalingen na de Eerste Wereldoorlog te regelen. Later is de BIS zich meer gaan richten op het met elkaar in lijn brengen van het beleid van de vele centrale banken in de wereld.