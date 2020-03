Alcoholverbod hoofdstad Groenland om kinderen te beschermen

De autoriteiten in Groenland hebben de verkoop van alcohol in de hoofdstad Nuuk tijdelijk verboden om kinderen te beschermen tegen geweld en misbruik thuis, nu de scholen zijn gesloten vanwege de coronacrisis. Minister van Gezondheid Martha Abelsen zei tegen lokale media dat huiselijk geweld de afgelopen weken is toegenomen sinds er maatregelen zijn genomen tegen het verspreiden van het coronavirus.