Honderden vluchtelingen in quarantaine in Beieren

Het complex in Geldersheim (Beieren) is vanwege de uitbraak grotendeels afgesloten van de buitenwereld. Er worden volgens Duitse media geen bezoekers toegelaten en bewoners mogen ook niet vertrekken. Medewerkers dragen mond- en neusbescherming.

De besmette bewoners worden ondergebracht in een apart gebouw. De medewerker zit thuis in quarantaine. In het complex zijn migranten gehuisvest uit landen als Syrië, Algerije, Nigeria en Somalië. Wie symptomen vertoont wordt getest en eventueel in quarantaine geplaatst.