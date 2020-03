Topman Rabobank pleit voor aanpassingen in coronasteunregeling

De bankdirecteur doelde op de verruimde BMKB-regeling, waarbij de overheid borg staat voor kredieten aan ondernemers zodat die makkelijker geld kunnen lenen. Banken moeten nu per bedrijf kijken of ze voor de betreffende regeling in aanmerking komen. Volgens Draijer zou het helpen als bedrijven voortaan in groepen beoordeeld kunnen worden.

“Dan zouden we bijvoorbeeld kunnen zeggen: die garantie is voor jou van toepassing want jij bent een horecabedrijf of jij bent een sierteeltbedrijf. Dan gaat het sneller”, aldus de Rabo-topman.

Draijer stipt ook de hoge provisiekosten aan die ondernemers moeten betalen als ze een beroep willen doen op de BMKB-regeling. Bij veel bedrijven komt dit neer op zo’n 3500 euro. Net als ondernemersorganisatie Ondernemend Nederland (ONL) eerder deze week, roept Draijer de overheid op om de provisie af te schaffen.