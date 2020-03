'Lokale omroepen dreigen te verdwijnen door coronacrisis'

Volgens de NLPO zijn de lokale omroepen nu extra nodig om de lokale gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus in begrijpelijke taal duidelijk te maken. "Dankzij de lokale omroep blijven we met elkaar in contact, juist nu dat door het coronavirus nauwelijks meer kan. Bovendien zijn velen van ons er dankzij de lokale omroep getuige van hoe burgemeesters ons tot in onze huiskamers toespreken, ervaren we hoe lokale vrijwilligers hulp bieden aan ouderen en zieken, en leven we intens mee met bevriende patiënten en zorgverleners in het plaatselijke ziekenhuis", aldus de brancheorganisatie.

Marc Visch, directeur van de NLPO, verwacht dat over twee maanden een op de vijf lokale omroepen in dermate grote financiële problemen verkeert dat zij de activiteiten moeten staken. Dit komt volgens hem voornamelijk door de structureel slechte financiële uitgangspositie van bijna alle lokale omroepen.

In tegenstelling tot de landelijke en regionale omroepen hebben lokale omroepen bijna geen reserve. De NLPO pleit daarom al jaren voor een basisbekostiging voor alle lokale omroepen.