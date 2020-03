Taiwan haalt uit naar WHO na interview

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft benadrukt ook ontwikkelingen rond het coronavirus in Taiwan te volgen. Die eilandstaat had boos gereageerd op een interview waarin een hoge WHO-medewerker vragen over Taiwan ontweek.

Taiwan, dat 298 besmettingen met het coronavirus heeft vastgesteld, kan geen lid worden van de WHO omdat China dwarsligt. Peking ziet het eiland voor de kust als een afvallige provincie.

De Taiwanese minister Joseph Wu (Buitenlandse Zaken) beklaagde zich zondag via Twitter bij de WHO. Dat gebeurde na een interview waarin een topfunctionaris bij die organisatie eerst deed alsof hij een vraag over Taiwan niet hoorde en vervolgens het gesprek beëindigde.

“Wow, kunnen jullie het woord ‘Taiwan’ niet eens uitspreken bij de WHO?”, schreef minister Wu. “Jullie zouden moeten stoppen met politiek bedrijven terwijl we de handen vol hebben aan een pandemie.”

Reactie WHO

De WHO zegt in een reactie dat het zelf niet gaat over welke landen lid mogen worden. Dat is een kwestie voor de lidstaten. “Maar de WHO werkt nauw samen met alle gezondheidsautoriteiten die te maken hebben met de huidige coronavirus-pandemie, inclusief Taiwanese experts.”

De gezondheidsorganisatie merkt ook op dat in Taiwan relatief weinig besmettingen zijn gemeld. Er wordt volgens de organisatie ook gekeken of iets geleerd kan worden van de Taiwanese aanpak.