Nieuwe talkshow Beau trapt af met bijna half miljoen kijkers

Het programma behaalde daarmee de 24e plek in de Dag Top 25 van SKO. Het best bekeken programma van de dag was het NOS Journaal van 20 uur, daar keken bijna 3 miljoen mensen naar. Het Half Acht Nieuws op RTL 4 en Eenvandaag staan met ieder 1.680.000 kijkers op de gedeelde tweede plek.

Robert ten Brink stond met maar liefst twee programma’s in de top 10 van best bekeken programma’s. Hij wist een miljoenenpubliek te trekken met zowel All You Need Is Love (1.349.000 kijkers, zesde plaats) als Bankgiro Miljonairs (1.192.000 kijkers, achtste plek).