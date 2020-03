‘Nederlanders blijven veel thuis vanwege coronavirus’

Het gedrag van de Nederlanders om besmetting met het nieuwe coronavirus te voorkomen, lijkt vrijwel op de situatie als er een harde lockdown was geweest. Dat meldt opiniepeiler Maurice de Hond van Peil.nl op basis van onderzoek.

Zo blijft 93 procent van de ondervraagden zo veel mogelijk thuis, een week eerder was dit nog 85 procent. De meeste ondervraagden vinden dat de overheid geen volledige lockdown af moet kondigen, 68 procent is het eens met de huidige maatregelen. 21 procent van de ondervraagden is voorstander van een volledige lockdown.

Ongeveer een derde van de Nederlanders is bang dat een besmetting met het longvirus fataal zal aflopen. Van de 65-plussers is dat 72 procent, blijkt volgens De Hond uit zijn peiling.

Van de ouderen schat 14 procent dat ze een kans hebben om besmet te raken. Van de ondervraagden onder de 35 jaar is dat 31 procent.