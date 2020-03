Zes gewonden door tornado in Arkansas

In Jonesboro, een stadje in de Amerikaanse staat Arkansas, zijn zaterdagmiddag (lokale tijd) zes mensen gewond geraakt als gevolg van een tornado. Dat meldt nieuwssite CNN.

De tornado heeft onder meer een winkelcentrum in de stad verwoest. Ook werd zeker één huis zwaar getroffen door de harde wind en raakten vliegtuighangars op het lokale vliegveld beschadigd. De politie heeft de inwoners van de stad op het hart gedrukt om binnen te blijven.

In de afgelopen 24 uur werden er zeventien tornado’s waargenomen in de Verenigde Staten. Ze kwamen vooral voor in de staten Iowa, Illinois en Arkansas. Zondag en maandag is de kans op zware onweersbuien en tornado’s een stuk minder groot. Alleen in de zuidelijke staten Texas, Louisiana en Alabama kan er een tornado voorkomen.