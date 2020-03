Zuid-Korea: alle reizigers uit buitenland in quarantaine

De nieuwe maatregel wordt volgens premier Chung Sye-kyun op 1 april van kracht. Buitenlanders die zelf geen woonruimte hebben in het land, zal door de overheid een plek worden toegewezen waar ze in isolatie moeten. Daar moeten ze wel zelf voor betalen.

De Zuid-Koreaanse autoriteiten stelden zaterdag bij 105 mensen vast dat ze besmet zijn met het nieuwe coronavirus. Onder die nieuwe gevallen bevonden zich 41 mensen die in het buitenland waren geweest.

Beleid

Reizigers uit Europa en de VS kregen in Zuid-Korea al te maken met beperkingen en verplichte virustesten. Europeanen die langere tijd in het land willen verblijven, moeten na aankomst verplicht twee weken in quarantaine.

Dat gaat nu ook gelden voor mensen die korter in het land blijven. Premier Chung zegt dat op die manier kan worden voorkomen dat mensen “voor onbelangrijke redenen, zoals toerisme” naar Zuid-Korea komen. Het beleid heeft ook betrekking op Zuid-Koreanen.

In Zuid-Korea zijn ruim 9500 besmettingen vastgesteld. Het land heeft meer maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Zo moeten luchtvaartmaatschappijen voor vertrek naar Zuid-Korea de temperatuur gaan meten van passagiers. Wie een lichaamstemperatuur heeft van boven de 37.5 graden moet worden geweerd.