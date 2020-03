Steeds minder nieuwe coronabesmettingen in China

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in China aan het licht komt blijft dalen. De autoriteiten maakten zondag bekend dat in 24 uur tijd bij 45 mensen is vastgesteld dat ze het coronavirus hebben. Dat waren er een dag eerder nog 54.

China gold voorheen als het epicentrum van de wereldwijde virusuitbraak, maar het zwaartepunt van de pandemie is nu verschoven naar Europa en de Verenigde Staten. De Chinese overheid wil voorkomen dat mensen die besmet zijn geraakt in andere landen het virus weer meenemen.

De afgelopen zeven dagen bleken in China volgens officiële cijfers 313 mensen besmet te zijn geraakt in het buitenland. Slechts zes personen liepen het virus op in China zelf. In totaal zijn in het land 3300 patiënten overleden en 81.439 besmettingen vastgesteld.

Reisbeperkingen

China versoepelt inmiddels de binnenlandse reisbeperkingen die waren ingesteld om verspreiding van het virus te voorkomen. Er kan vanaf zondag weer op bestemmingen in het binnenland worden gevlogen vanaf de meeste luchthavens in de zwaar getroffen provincie Hubei.

Het internationale vliegverkeer wordt ondertussen juist aan banden gelegd. Luchtvaartmaatschappijen hebben opdracht gekregen minder internationale vluchten uit te voeren en veel buitenlanders komen het land niet meer in.