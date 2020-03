Mexico roept inwoners op maand lang thuis te blijven

De onderminister voor Gezondheidszorg in Mexico heeft alle inwoners in het land opgeroepen een maand lang thuis te blijven. Volgens Hugo López-Gatell is dat de enige manier om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. De onderminister kondigde aan de periode van een maand indien nodig zelfs te willen verlengen.

De autoriteiten in Mexico meldden dat er 848 bevestigde besmettingen in het land zijn. Dat zijn er 131 meer dan een dag eerder. Zestien mensen in Mexico zijn overleden door het coronavirus.