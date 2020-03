Trump: New York niet in quarantaine

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag gezegd dat de staat New York niet in quarantaine hoeft te gaan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wel wordt gekeken naar reisbeperkingen. “Quarantaine is niet nodig. De volledige details worden vanavond vrijgegeven door CDC (Centers for Disease Controle and Prevention)”, zei Trump op Twitter.

Deze vergaande maatregel is evenmin noodzakelijk voor de staten New Jersey en Connecticut, voegde de president er aan toe. Eerder liet Trump op zaterdag weten quarantaine voor deze drie staten te overwegen. Die zou voor twee weken moeten gelden om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Met name New York is hard getroffen door de virusuitbraak. Van de ruim 2000 doden die in de VS zijn gevallen door het longvirus zijn er ruim 700 in deze staat geregistreerd.