Meer dan 2000 doden in VS door coronavirus

In de Verenigde Staten zijn meer dan 2000 mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. Dat blijkt uit tellingen van de Johns Hopkins University in Baltimore. Een groot deel van de doden is gevallen in de staat New York, waar het virus zich de afgelopen dagen snel heeft verspreid. Volgens gouverneur Andrew Cuomo van die staat zijn ruim 700 inwoners overleden sinds de uitbraak van het longvirus.