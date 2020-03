In een woning in Etten-Leur (Noord-Brabant) zijn zaterdag meerdere dode mensen gevonden. Wat er precies is gebeurd in het huis aan de Dasseburcht is nog onduidelijk. De politie doet daar onderzoek naar, laat een woordvoerster weten.

