Werknemers zonder vitale baan moeten thuisblijven in Spanje

Mensen die in Spanje niet in een vitale baan werken, moeten de komende twee weken thuisblijven. Die maatregel heeft de Spaanse premier Pedro Sánchez zaterdag aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus.

De maatregel geldt vanaf maandag. De werknemers behouden hun salaris en moeten de verloren uren later stapsgewijs inhalen, aldus Sánchez. Hij zei er in zijn tv-toespraak niet bij voor welke sectoren de maatregel is.

Sinds het afkondigen van de noodtoestand op 15 maart mochten werknemers ondanks de beperkingen wel naar hun werk. De bevolking werd tegelijk opgeroepen zo veel mogelijk thuis te werken.

In Spanje zijn inmiddels 5690 mensen aan de gevolgen van het virus overleden en is bij 72.248 mensen het virus vastgesteld. Spanje is daarmee een van de zwaarst getroffen landen in de wereld.