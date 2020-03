Ex-inlichtingenchef Venezuela wil zich overgeven aan de VS

Het voormalige hoofd van de Venezolaanse militaire inlichtingendienst staat op het punt zich over te geven aan de VS die hem verdenken van betrokkenheid bij drugscriminaliteit. Dat hebben twee bronnen rond de zaak verklaard.

Amerikaanse aanklagers hebben Hugo Carvajal donderdag in staat van beschuldiging gesteld vanwege drugssmokkel. Carvajal zit in Spanje waar hij al geruime tijd spoorloos is. Begin deze maand keurde de Spaanse regering de uitlevering aan de VS goed van de vroegere bondgenoot van de inmiddels overleden Venezolaanse leider Hugo Chávez.

Carvajal, die de aanklachten ontkent, werd in april 2019 in Spanje opgepakt. Later werd hij op borgtocht vrijgelaten. Hij is al maanden spoorloos. In november vorig jaar bepaalde het Spaanse hooggerechtshof al dat Carvajal mag worden uitgeleverd aan de VS.