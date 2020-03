‘Britten doen het goed met minder dan 20.000 coronadoden’

Als het bij minder dan 20.000 doden blijft, is dat een goed resultaat, aldus Stephen Powis tijdens een bijeenkomst in Downing Street. Maar het is volgens hem niet de tijd om zelfvoldaan te zijn. Het Britse ministerie van Volksgezondheid meldde zaterdag dat 1019 mensen waren bezweken aan de gevolgen van het longvirus.

Powis vindt het van uiterste belang dat het personeel in de ziekenhuizen kan worden getest op het virus. Hij meldde ook dat de ziekenhuizen in Londen nog niet aan hun maximale capaciteit zaten wat betreft patiënten op de intensive care. Er worden wel voorbereidingen getroffen om de opvang van ernstig zieken uit te breiden.