Zr.Ms. Zeeland nieuw stationsschip Caribisch gebied

Het patrouilleschip Zr.Ms. Zeeland vertrekt vrijdag naar Curaçao om de Zr.Ms. Groningen af te lossen als stationsschip, een schip dat permanent in het gebied verblijft. De Groningen komt naar Nederland voor een korte periode van onderhoud. Deze terugkomst was niet gepland, meldt Defensie. De wissel tussen de Groningen en de Zeeland is een direct gevolg van het sluiten van het luchtruim van Curaçao voor inkomende vluchten vanwege het coronavirus.