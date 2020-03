Kalmte op stranden na oproep thuis te blijven

“Het lijkt erop dat de boodschap van ‘Kom niet, blijf thuis’ gehoord is”, zegt een woordvoerder namens burgemeester Wendy Verkleij van Noordwijk. “Dat voorkomt voorlopig dat we wegen moeten afsluiten. Het lijkt erop dat mensen echt thuisblijven.”

Op de boulevard van Noordwijk aan Zee, op het strand en bij Langevelderslag is het rustig en houden de mensen die er zijn gepaste afstand. Bijzondere opsporingsambtenaren hoefden nog niet in actie te komen.

Vorige week werd de aansporing om stranden, parken en bossen te mijden deels in de wind geslagen, mede in verband met het fraaie voorjaarsweer. Hoewel het weer zaterdag opnieuw aantrekkelijk is, is een toestroom op de stranden uitgebleven. Ook in Scheveningen en Hoek van Holland is het aantal wandelaars en recreanten beperkt en blijven ze ver uit elkaar. De boulevard van Scheveningen was zaterdagmiddag goeddeels verlaten.