Curaçao sluit grenzen ook voor ingezetenen

Curaçaose ingezetenen kunnen na 30 maart voor een periode van in ieder geval twee weken niet meer terug naar huis. Na de sluiting van de grenzen op 14 maart mochten mensen die op Curaçao wonen en een retourticket konden overhandigen nog wel naar huis.

Met de nieuwe regels mogen alleen nog mensen die moeten werken in een vitaal beroep en personen die acute medische zorg leveren nog het land in. Op het eiland zijn acht gevallen van corona geregistreerd. Van die acht is één persoon overleden en twee zijn volledig opgeknapt.

Ook op buurland Aruba worden de maatregelen steeds strenger. Daar geldt vanaf komende zondag een samenscholingsverbod. Dat betekent dat behalve gezinsleden, niemand zich met meer dan drie personen op straat mag begeven. Iedereen wordt opgeroepen zo veel mogelijk thuis te blijven.

Sinds afgelopen weekend geldt er al een avondklok. Aruba heeft 33 geregistreerde corona-besmettingen. Niemand is aan de ziekte overleden, één persoon is volgens de artsen volledig opgeknapt.