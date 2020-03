Brunei meldt eerste dodelijke slachtoffer coronavirus

In Brunei is zaterdag de eerste dode als gevolg van het coronavirus gemeld.

Het eerste slachtoffer in het Aziatische land is een 64-jarige man, maakten de autoriteiten bekend. Of hij andere medische aandoeningen onder de leden had, is niet duidelijk.

In Brunei zijn tot nu toe 115 gevallen van het coronavirus vastgesteld. Een aantal daarvan is volgens het land terug te leiden tot een religieuze bijeenkomst in Maleisië waar 16.000 mensen bij aanwezig zouden zijn geweest.

De overleden man had die bijeenkomst niet bezocht, maar reisde in het verleden wel naar Maleisië en Cambodja.